Panattoni setzt auf smarte FlÃ¤chen fÃ¼r die Wirtschaft von morgen

Steigende Anforderungen aus E-Commerce, Digitalisierung und Lieferketten stÃ¤rken die Bedeutung moderner Logistikimmobilien. Der Entwickler Panattoni sieht sich dank paneuropÃ¤ischer Aufstellung und Nutzerfokus gut positioniert fÃ¼r neue Investitionschancen.

.

Industrie- und Logistikimmobilien entwickeln sich immer mehr zum RÃ¼ckgrat der digitalen Wirtschaft. Automatisierung, datenintensive Prozesse und KI-Anwendungen prÃ¤gen die Anforderungen an neue FlÃ¤chen. Panattoni bewertet die Nachfrage vor diesem Hintergrund nicht als zyklisch, sondern als strukturell getrieben â€“ gestÃ¼tzt durch E-Commerce, Rechenzentren und global vernetzte Lieferketten.



Dank seiner inhabergefÃ¼hrten Struktur ist Panattoni in der Lage, schnell auf MarktverÃ¤nderungen sowie die Anforderungen von Nutzern und Investoren zu reagieren und Projekte in unterschiedlichen MÃ¤rkten zu realisieren. Diese Struktur erlaubt es, verschiedene Anlagemodelle zu bedienen und unabhÃ¤ngig von einzelnen Kapitalquellen zu operieren. Das Portfolio reicht von Last-Mile-Hubs Ã¼ber nationale Distributionszentren und KÃ¼hllogistik bis hin zu produktionsnahen Immobilien. Um dem wachsenden Bedarf an energie- und datentechnisch anspruchsvollen GebÃ¤uden gerecht zu werden, hat der Projektentwickler zudem eine spezialisierte Einheit fÃ¼r Rechenzentren aufgebaut [wir berichteten].



CEO und MiteigentÃ¼mer Robert Dobrzycki sieht Logistikimmobilien als SchlÃ¼sselfaktor fÃ¼r wettbewerbsfÃ¤hige Lieferketten und kÃ¼ndigt einen weiteren Ausbau der Plattform in Europa und im Vereinigten KÃ¶nigreich an. Auch in der DACH-Region und den Nordics erwartet Managing Partner Fred-Markus Bohne anhaltende Nachfrage. Entscheidend seien zukunftsfÃ¤hige, nachhaltig konzipierte FlÃ¤chen, die zugleich regionale WirtschaftsrÃ¤ume stÃ¤rken und neue ArbeitsplÃ¤tze schaffen. â€žWir erleben, dass ProduktverfÃ¼gbarkeit, StabilitÃ¤t der Lieferketten und digitale Infrastruktur immer stÃ¤rker miteinander verknÃ¼pft sind. Moderne Logistik-, Industrie- und Gewerbeimmobilien spielen dafÃ¼r eine SchlÃ¼sselrolle. Entscheidend ist, dass wir FlÃ¤chen schaffen, die technologisch zukunftsfÃ¤hig, flexibel nutzbar und in ihrer Wirkung nachhaltig sindâ€œ, so Fred-Markus Bohne, Managing Partner Panattoni DACH und Nordics.