Panattoni setzt auf Indien

Panattoni treibt seine Expansion voran und feiert sein Debüt in Asien: Der Projektentwickler hat seine erste Niederlassung in Indien eröffnet.

.

Der Projektentwickler hat mit der Eröffnung seines ersten operativen Hauptsitzes in Indien in Bengaluru, der Hauptstadt und größten Stadt im südwestlichen Bundesstaat Karnataka, sein Debüt auf dem asiatischen Markt gegeben. Panattoni India wird von Managing Director Sandeep Chanda geleitet, der zuvor bei Embassy Industrial Parks für Strategie und Akquisitionen zuständig war.



Das Unternehmen plant die Entwicklung von Class A Industrie- und Logistikimmobilien in Zusammenarbeit mit globalen institutionellen Anlegern auf dem schnell expandierenden indischen Industrie- und Logistikimmobilienmarkt. Panattoni konzentriert sich zunächst auf die acht größten indischen Städte und möchte bis Ende des Jahres 2023 die ersten Projekte mit einer Anfangsinvestition von 200 Mio. USD (193 Mio. Euro) auf den Weg bringen. Die zweite Phase der Expansion in Tier-2-Zulieferer-Märkte wird folgen. Der Eröffnung des Hauptsitzes in Bengaluru ging ein erster indischer Standort in Mumbai voraus. Es gibt Pläne für eine weitere Niederlassung in Delhi, um die Präsenz in den großen Metropolen zu stärken.