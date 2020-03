Panattoni baut neues Last-Mile-Verteilzentrum für Amazon

Amazon setzt seine Expansion in Deutschland fort. Nachdem P3 bereits Entwicklungsgrundstücke in Bad Oldesloe und Lengede ankaufte, um dort neue Logistikflächen für den Onlineversandhändler zu entwickeln [wir berichteten], plant Panattoni nun das nächste Last-Mile-Verteilzentrum für den Online-Riesen. Nach Magdeburg baut der Projektentwickler in Schortens im Jade-Weser-Park, dem interkommunalen Gewerbe- und Industriepark im niedersächsischen Wilhelmshaven, auf einer Grundstücksfläche von 63.786 m² insgesamt 6.895 m² Logistik- sowie 1.422 m² Büro- und Sozialfläche. Das neue Verteilzentrum in unmittelbarer Nähe zum Jade-Weser-Port möchte Amazon Logistics für die Abwicklung seiner Last-Mile-Logistik im B2C-Sektor nutzen.

