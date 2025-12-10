Panattoni realisiert modernen Backbetrieb für Edeka Südwest

Edeka Südwest setzt künftig auf einen neuen, hochmodernen Produktionsstandort, der von Panattoni realisiert wird. Mit der maßgeschneiderten Build-to-own-Immobilie (BTO) im pfälzischen Lambsheim wird die Versorgung von Backwarentheken in den Edeka-Märkten der Region sichergestellt.

.

Das Bauprojekt ist gleich in mehrfacher Hinsicht eine Premiere: Es ist die erste Zusammenarbeit zwischen Panattoni und Edeka Südwest und zugleich die Realisierung einer zukunftsfähigen Produktionsstätte, die in dieser Form zum ersten Mal umgesetzt wird. „Mit diesem hochspezialisierten Projekt bauen wir unsere Expertise in der Entwicklung komplexer Produktionsimmobilien weiter aus“, sagt Fred-Markus Bohne, Managing Partner bei Panattoni Deutschland und Österreich. „Die enge Abstimmung mit allen Beteiligten und die maßgeschneiderte Planung zeigen, wie wichtig individuelle Lösungen für unsere Kunden sind.“



Der Produktionsstandort für Backwaren entsteht auf einer Grundstücksfläche von rund 59.900 m² und wird speziell auf die Anforderungen des Lebensmittelhändlers zugeschnitten. Er umfasst eine Hallenfläche von knapp 10.000 m² sowie etwa 950 m² Büro- und Sozialflächen. Dank der unmittelbaren Nähe zu den Autobahnen A61, A650 und A6 entsteht er an einem zentralen Verkehrsknotenpunkt, der optimale logistische Anbindungen bietet. Neben der Produktion von Backwaren werden hier 150 Arbeitsplätze geschaffen. „Diese Immobilie ist für uns ein strategisch bedeutender Schritt, um die Versorgung unserer Märkte mit hochwertigen Backwaren zukunftsorientiert auszurichten“, sagt Klaus Fickert, Vorstand Edeka Südwest.



Als Generalübernehmer verantwortet Panattoni die gesamte Projektabwicklung, von der Grundstückssicherung bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Für die zielgerichtete Umsetzung des Bauvorhabens spielt die Abstimmung mit der Ortsgemeinde Lambsheim und der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim eine entscheidende Rolle. „Panattoni arbeitet bereits seit 2023 eng mit uns zusammen, um diese Fläche in Toplage für eine sinnvolle gewerbliche Nutzung zu erschließen“, sagt Barbara Eisenbarth-Wahl, Ortsbürgermeisterin von Lambsheim. „Die Ansiedlung des Produktionsbetriebs von Edeka Südwest ist ein Gewinn für unsere Gemeinde – sowohl wirtschaftlich als auch infrastrukturell.“



Der Spatenstich soll zeitnah erfolgen. Die Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal 2027 geplant. Vermittelt wurde das Grundstück durch JLL, während Realogis die Akquise von Edeka Südwest als Nutzer und Käufer erfolgreich begleitet hat.