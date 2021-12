Panattoni positioniert sich in der Hauptstadt

Panattoni unterstreicht seinen Wachstumskurs mit der Eröffnung einer eigenen Hauptstadt-Niederlassung. Der fünfte Standort des Logistikimmobilienentwicklers befindet sich in dem vom Entwickler selbst realisierten City Dock Spandau [wir berichteten].

.

Nach den bereits bestehenden Niederlassungen in Hamburg, Düsseldorf, Mannheim und München ist Panattoni seit dem 1. Dezember 2021 auch am Standort Berlin mit eigener Niederlassung vertreten. Mit der Gründung der neuen Niederlassung trägt das Unternehmen seinem kontinuierlichen Wachstumskurs auf dem deutschen Markt Rechnung. Auch die besondere Bedeutung der Wirtschaftsregion Berlin-Brandenburg spielt eine Rolle bei der Ansiedlung. Panattoni realisiert dort gleich mehrere umfangreiche Logistik- als auch Gewerbe Parks, u. a. den Panattoni Park Berlin Süd, die Microvast Europazentrale in Berlin Ludwigsfelde sowie drei City Docks in Berlin Spandau, Falkensee und Marzahn. Letzteres vereint erstmalig die beiden Immobilienformen Business- und Logistik Park und erweitert damit die Ansiedlungsmöglichkeiten in einem City Dock für Anbieter von intensiveren Logistikdienstleistungen, die über die Bearbeitung der letzten Meile hinausgehen.



„Aufgrund der attraktiven Lage und wirtschaftlichen Bedeutung ist Berlin eine der zukunftsstärksten Metropolen in ganz Europa und gehört zu einem der Fokusmärkte bei Panattoni. Der Flächen- wie auch der Vermietungsumsatz am Berliner Markt erzielen ständig neue Rekordwerte, sowohl die Nutzergruppen Produktion, Handel als auch Logistik sind stark vertreten. Es liegt in unserem Selbstverständnis bei Panattoni, bei unseren Aktivitäten und Projektentwicklungen stets den lokalen Fokus zu wahren. Im Fall des Berliner Standortes und seines dynamischen Marktgeschehens rechtfertigt es die Gründung einer eigenen Niederlassung, die eine weitere Expansion nicht ausschließt“, sagt Fred-Markus Bohne, Managing Partner bei Panattoni.