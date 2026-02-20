Panattoni Park Unterfranken startet Betrieb mit erster Vermietung

Nach einer Bauzeit von ach Monaten hat Projektentwickler Panattoni die erste Logistik- und Produktionsfläche in seinem Neubauprojekt in Eltmann übergeben. Weitere rund 11.180 m² Gesamtfläche stehen Unternehmen aus Produktion, Logistik, Automotive, E-Commerce und Handel flexibel zur Verfügung. Die Lage zwischen Schweinfurt und Bamberg mit direkter Anbindung an die A70 bietet ideale Bedingungen für regionale und internationale Logistik.

