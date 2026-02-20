Erste Flächenübergabe
Panattoni Park Unterfranken startet Betrieb mit erster Vermietung
Nach einer Bauzeit von ach Monaten hat Projektentwickler Panattoni die erste Logistik- und Produktionsfläche in seinem Neubauprojekt in Eltmann übergeben. Weitere rund 11.180 m² Gesamtfläche stehen Unternehmen aus Produktion, Logistik, Automotive, E-Commerce und Handel flexibel zur Verfügung. Die Lage zwischen Schweinfurt und Bamberg mit direkter Anbindung an die A70 bietet ideale Bedingungen für regionale und internationale Logistik.
Der Panattoni Park Unterfranken bietet flexibel gestaltbare Flächen im Bereiche Produktion, Logistik, Kontraktlogistik sowie Automotive, E-Commerce und Handel. Insgesamt stehen noch 9.850 m² Logistikfläche, 520 m² Büro- sowie 810 m² Mezzaninflächen zur Verfügung, ergänzt um 24 PKW- und zwei LKW-Stellplätze.
Die zweite Mieteinheit mit einer Logistikfläche von rund 9.600 m² sowie Büro- und Mezzaninflächen von jeweils ca. 510 m² wurde bereits an ein international tätiges Unternehmen aus der Lebensmittelbranche übergeben [wir berichteten]. Dieses wird den Standort künftig für die Produktlagerung und die Vorbereitung zur deutschlandweiten Auslieferung nutzen.
„Der Panattoni Park Unterfranken ist ein Gewinn für unsere regionale Wirtschaft“, sagt Michael Ziegler, Erster Bürgermeister der Stadt Eltmann. „Besonders begrüße ich, dass hier eine brachliegende Fläche nachhaltig revitalisiert und zu einem attraktiven Unternehmensstandort weiterentwickelt wurde. Jetzt freuen wir uns darauf, weitere Unternehmen für den Standort zu gewinnen.“
Bei der Entwicklung des Panattoni Park Unterfranken spielten Ressourcenschonung und nachhaltige Planung eine zentrale Rolle. Für den Neubau wurde die ehemalige Motorradteststrecke auf dem brachliegenden Brownfield-Areal vollständig zurückgebaut. Das Abbruchmaterial wurde direkt vor Ort aufbereitet und als Unterbau wiederverwendet. Panattoni lässt die Immobilie nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. zertifizieren und strebt dabei das DGNB Platin Zertifikat an. Zu den nachhaltigen Maßnahmen gehören Luft-Wasser-Wärmepumpen für die Bürobereiche, Luft-Luft-Wärmepumpen für die Hallen sowie Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge. Eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von rund 1,62 MWp speist Strom ins öffentliche Netz ein. Ergänzend wurden Nistkästen und ein Insektenhotel installiert sowie eine Streuobstwiese und Wildblumenflächen angelegt. Darüber hinaus gibt es in beiden Units je eine Well-Being-Area für die Mitarbeitenden. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Eltmann, dem Landratsamt des bayerischen Landkreises Haßberge und den beteiligten Genehmigungsbehörden wurde zudem unter anderem eine neue Erschließungsstraße zum Grundstück geschaffen.
BNP Paribas Real Estate übernimmt als Leadmakler die Vermietung.