Panattoni Park Freiburg Süd an Hornbach übergeben

Am vergangenen Freitag hat Panattoni gemeinsam mit der Hornbach Baumarkt AG die Übergabe des neuen Panattoni Park Freiburg Süd in Neuenburg am Rhein gefeiert. Bei den Feierlichkeiten in der südwestlichsten Stadt Deutschlands waren der Bürgermeister sowie Vertreter von Hornbach, Panattoni und weitere Projektbeteiligte anwesend.

