Panattoni Park Berlin Süd II in Halbe geplant

Panattoni plant weitere Gewerbeflächen im Berliner Umland. Im Landkreis Dahme-Spreewald gelegenen Halbe errichtet der Projektentwickler voraussichtlich ab Ende des Jahres den neuen Panattoni Park Berlin Süd II, der ohne Vorvermietung und mit besonderem Augenmerk auf Nachhaltigkeit bis Ende 2024 entstehen wird.

