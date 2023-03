Panattoni mit gut gefüllter Projekt-Pipeline für 2023

Trotz angespannter gesamtwirtschaftlicher Situation verzeichnet Panattoni einen positiven Start ins neue Jahr. Neben der Realisierung des ersten Projekts auf dem österreichischen Markt [wir berichteten] und einem Personalzuwachs von knapp 10 Prozent in Deutschland und Österreich steht eine Vielzahl von Bauvorhaben mit einem Volumen von über 615.000 m² Immobilienfläche im ersten und zweiten Quartal an.

.

Mit dem City Dock Mannheim und Sindelfingen stehen gleich zwei Baustarts im Bereich der Business Parks Entwicklung unmittelbar in den Startlöchern. Ein Schwerpunkt der Realisierungen besteht neben einem intensiven Dialog mit den Kommunen und den unmittelbaren Nutzern auf der Einhaltung der ESG-Nachhaltigkeitskriterien. Seinen europäischen Wachstumskurs treibt Panattoni mit dem Markteintritt in Dänemark voran.



Zur Eröffnung der internationalen Immobilienfachmesse MIPIM (Marché International des Professionnels de l’immobilier) am 14. März 2023 in Frankreich blickt Panattoni auf einen gelungenen Start in das neue Jahr. So entwickelt das Unternehmen mit dem Panattoni Park Graz Süd in Leibnitz das erste Projekt in Österreich seit seinem Markteintritt in 2022. Der moderne Technologie- und Gewerbepark entsteht mit Fokus auf die lokale Wirtschaft der Steiermark und setzt unter anderem durch den Einsatz eines Biomassekraftwerks neue Maßstäbe nachhaltiger Projektentwicklung und Energieversorgung im Bereich gewerblicher Immobilien.



Auf dem deutschen Markt verfügt Panattoni über eine gut gefüllte Projektpipeline mit einem Gesamtvolumen von über 615.000 m² Immobilienfläche. Aktuell realisiert der Entwickler dafür unter anderem ein Build-to-suit (BTS) Projekt für die Fressnapf-Gruppe im brandenburgischen Neuruppin [wir berichteten], ein Distributionszentrum für das Familienunternehmen Dachser SE im baden-württembergischen Rottenburg [wir berichteten] sowie einen neuen Logistikstandort für die Kühne+Nagel Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern.



Mit Hochdruck treibt Panattoni auch die innovativen Business Parks nach dem Konzept „City Dock“ voran und errichtet aktuell zwei der urbanen Gewerbe Parks an den Standorten Mannheim und Sindelfingen (beide Baden-Württemberg). Der Baustart steht bei beiden Vorhaben jeweils bevor.



„Trotz der widrigen Umstände durch den Ukraine-Konflikt, der Inflation und deren Auswirkungen auf das Zinsniveau sowie die Energiekrise ist uns der Start in 2023 bei Panattoni geglückt. Als größter Entwickler auf dem deutschen und europäischen Markt verfügen wir aktuell über eine Vielzahl von Projekten mit guten Kunden und Partnern. Um trotz der anhaltend hohen Dynamik unser gewohntes Maß an Service zu bieten und weiter zu wachsen, ist unser Team in Deutschland und Österreich in den letzten Monaten um 10 Prozent gewachsen. Denn auch für den weiteren Jahresverlauf haben wir uns viel vorgenommen und wollen mit innovativen und nachhaltig errichteten Projekten Unternehmen als auch Kommunen bei ihrer Optimierung und Wachstum unterstützen“, sagt Fred-Markus Bohne, Managing Partner bei Panattoni Deutschland und Österreich.



Im Rahmen seiner Geschäftsentwicklung fokussiert Panattoni neben einem intensiven kommunalen Dialog die Einhaltung der ESG-Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene sowie bei seinen Immobilienprojekten. Dazu rief das Unternehmen eine eigene Expertengruppe ins Leben und entwickelte unter anderem ein Green Building Konzept als Blaupause für die ökologisch nachhaltige Errichtung seiner Immobilienvorhaben. Neben einem Verzicht auf klimaschädliche, fossile Energieträger und dem zukünftig ausschließlichen Einsatz von Luft-Wärme-Pumpen setzt der Entwickler auf die Wiederverwertung von Bauteilen nach dem Cradle-to-Cradle-Verfahren sowie auf die Brownfield-Entwicklung zur Vermeidung bzw. Reduzierung der Flächenneuversieglung. Seit 2022 unterstützt das Unternehmen den Deutschen Brownfield Verband zur Entwicklung von Deutschlands erstem Brownfield Kataster.



Seinen gesamteuropäischen Wachstumskurs treibt Panattoni derweil mit dem Eintritt in den dänischen Markt unter der Leitung von Managing Director Denmark Jacob Widahl im März 2023 voran. In Nordeuropa hatte der Entwickler zuletzt einen neuen Standort in Schweden gegründet und dabei die bislang größte Grundstückstransaktion auf dem schwedischen Markt getätigt. In Europa ist Panattoni damit nun in insgesamt 34 Ländern vertreten.