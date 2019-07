Panattoni kündigt „spekulativen“ Logistikpark im Bremer Umland an

Panattoni Europe errichtet im niedersächsischen Verden (Aller) bis Anfang 2021 ein spekulatives Logistikzentrum mit dem Namen Panattoni Park Bremen Süd. Die Gesamtinvestition liegt bei 63 Mio. Euro. Dies teilte der Projektentwickler heute mit. „Die Stadt Verden (Aller) befindet sich in dem Wirtschaftsdreieck Bremen, Hamburg, Hannover und bietet eine hohe Attraktivität für Lagerungs- und Umschlagsprozesse. Wir haben mit unseren Entwicklungen für Firmen wie die BLG, F.W. Neukirch und Noerpel bereits sehr gute Erfahrungen in dieser Region gemacht. Die Lage spricht für sich und wird für eine rasche Anmietung der Immobilie sorgen“, freut sich Geschäftsführer Fred-Markus Bohne über das neue Projekt in der Pipeline.

