Panattoni zeigt sich zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2023. Das Unternehmen hat in diesem Jahr über 500.000 m² Gebäudefläche in Deutschland fertiggestellt. Aktuell werden 15 weitere Projekte mit einer Gesamtnutzfläche von 514.000 m² gebaut und in der Vermietung durch das hausinterne Panattoni Leasingteam befinden sich derzeit knapp 1,1 Millionen m² Fläche.

[…]