Panattoni ist weiter gut dabei

Panattoni zieht eine erfolgreiche Bilanz über das Geschäftsjahr trotz der sozio-politischen Effekte der Corona-Pandemie. In Deutschland übergab der Entwickler 2020 bereits 14 fertig gestellte Projekte an seine Kunden. Weitere werden bis Jahresende abgeschlossen. Damit schaffte der Entwickler eine Fläche von über 300.000 m² in Deutschland. Bereits 21 neue Entwicklungen sind für 2021 auf den Weg gebracht.

.

Die Investitionen in ein vergrößertes Vertriebsnetz mit vier Niederlassungen in Deutschland und die Verstärkung des Teams haben sich offenbar ausgezahlt. Diese Schlüsselfaktoren trugen zu einer höheren Leistungsfähigkeit und Service-Qualität bei. Besonders die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern vor Ort konnte laut Unternehmensaussagen optimiert werden. Zudem baute der Projektentwickler seinen 2015 gegründeten Geschäftsbereich des Property Managements weiter aus [wir berichteten]. Bislang umfasste das Portfolio der verwalteten Objekte die von Panattoni selbst realisierten Projekte. Nun bietet der Entwickler auch die Übernahme des Property Managements für externe Projekte und Partner in Deutschland an. Jüngst wurde ein Vertrag mit der Mandatsübernahme eines Portfolios von vier Objekten gezeichnet.



Neben den Entwicklungen für die Logistik- und Industriebranche konnte das Unternehmen weitere wichtige Meilensteine auf dem deutschen Markt mit seinen neuartigen städtischen Businessparks erreichen. Der Projektentwickler realisiert neben dem „City Dock“ Berlin Spandau [wir berichteten] ein weiteres am Standort Berlin Falkensee [wir berichteten]. Die innovativen Gewerbeparks sind eine dringend notwendige Lösung für den städtischen Flächenmangel und stellt Nutzern aus unterschiedlichen Branchen flexibel nutzbare und modular aufteilbare Flächen ab einer Größe von 700 m² zur Verfügung.



„Angesichts enormer wirtschaftlicher sowie gesellschaftlicher Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sind wir dankbar für unsere Entwicklung in diesem schwierigen Jahr. Die Pandemie hat von uns und unseren Partnern viel Anpassungsvermögen gefordert, angefangen von der Kontaktpflege bis hin zur Umstrukturierung von Projektabläufen sowie dem Kurshalten, um die Projekte erfolgreich und fristgerecht abzuschließen. Dies ist uns durch den Austausch mit unseren Partnern und ein engagiertes Krisenmanagement gelungen und lässt uns bei aller Vorsicht optimistisch in das kommende Jahr schauen. Wir wollen auch 2021 für unsere Kunden da sein und zusammen wachsen. Dafür schaffen wir bereits jetzt die Voraussetzungen“, resümiert Fred-Markus Bohne, Managing Partner bei Panattoni, das Jahr.



Neben den in Deutschland entwickelten Projekten konnte das Unternehmen auch auf europäischer Ebene herausragende Erfolge feiern. So rangiert Panattoni abermals in der von der Fachzeitung PropertyEU herausgegebenen Rangliste der führenden Projektentwickler für Logistikimmobilien Europas auf dem ersten Platz. Am Ranking, das den Zeitraum von 2017 bis 2019 abdeckte, nahmen insgesamt vierzehn Entwickler teil. Mit der Übergabe von insgesamt 6,31 Mio. m² Logistik- und Industrieflächen europaweit entwickelte Panattoni allein doppelt so viel Fläche wie die Nr. 2 der Rangliste und wurde bereits zum vierten Mal als größter Entwickler in Europa ausgezeichnet.