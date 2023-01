Panattoni findet ersten Mieter für City Dock Hilden

Panattoni vermeldet mit Tactical Foodpack den ersten Nutzer für den Multi-Tenant Gewerbe Park City Dock Düsseldorf Hilden im nordrhein-westfälischen Hilden. Mit dem City Dock trägt Panattoni dem Nachfrageüberhang nach flexibel einsetzbaren Flächen am begrenzten Hildener Markt Rechnung. Freie Flächen sind noch verfügbar und stehen einem breiten Branchenspektrum aus Handel, Gewerbe, Produktion und Light Industrial zur Verfügung.

Tactical Foodpack (Tactical Solutions GmbH), ein Hersteller von Outdoor-Gerichten, hat sich im City Dock Düsseldorf Hilden drei der 17 verfügbaren Einheiten gesichert. Dies entspricht einer Gesamtnutzfläche von ca. 3.187 m², darunter rund 1.748 m² an Hallenfläche, ca. 701 m² an Flex-Fläche und rund 738 m² Bürofläche. Das Unternehmen plant, seinen neuen Standort in Hilden zu nutzen, um seine Produktionstätigkeit in Deutschland als seinen wichtigsten Markt auszuweiten.



„Im City Dock Düsseldorf Hilden finden wir die optimalen Voraussetzungen zum Ausbau unserer Unternehmensaktivitäten auf dem deutschen Markt und für weiteres Wachstum. Dafür bietet der Gewerbepark eine hervorragende Lage und Infrastruktur in einer dynamisch wachsenden Wirtschaftsregion", sagt Sverre Puustusmaa, CEO von Tactical Foodpack.



Das City Dock Düsseldorf Hilden liegt zentral zwischen den Wirtschaftsstandorten Essen, Duisburg, Düsseldorf, Leverkusen und Wuppertal und verfügt über eine hervorragende Anbindung an die Bundesautobahnen A3, A46 und A59 sowie an die Bundesstraße B228. Zudem ist es lediglich 25 Autominuten vom Stadtzentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf entfernt. Ein S-Bahn- Anschluss und eine Busverbindung befinden sind in einer Entfernung von nur 10 Gehminuten.



Panattoni entwickelt das City Dock im Gewerbegebiet Süd-West in Hilden auf einer Grundstücksfläche von rund 27.000 m² und mit einer Gesamtfläche von ca. 19.500 m², aufgeteilt in etwa 11.500 m² Warehouse-, ca. 4.000 m² Büro- und etwa 4.000 m² Flexfläche. Diese liegt unterhalb der Büroräume und kann je nach Nutzerbedürfnissen individuell ausgestaltet werden als Büros, Ausstellungs-, Sozial- oder Produktionsfläche. Die modular erweiterbaren Gewerbeflächen stehen Nutzern ab einer Größe von 1.000 m² und einer lichten Höhe von 8 m UKB zur Verfügung und können von einem breiten Nutzerspektrum bestehend aus Handel, Gewerbe, Produktion und Light Industrial bezogen werden. Eine Anpassung nach individuellen Nutzer-Bedürfnissen sowie eine Mitgestaltung der Grundrisse und Ausstattungsqualitäten sind möglich. Insgesamt sind 14 Units aktuell noch verfügbar. Es finden weiterführende Gespräche mit Mietinteressenten aus den Bereichen Mobility, Interieur, Light Industrial und Fashion statt. Zukünftig sollen hier bis zu 170 Arbeitsplätze entstehen.



Im Rahmen der Projektentwicklung revitalisiert Panattoni die Brachfläche (Brownfield) einer ehemaligen Filzfabrik. Bei der Errichtung des Neubaus strebt der Entwickler die DGNB-Goldzertifizierung an. Zudem wird eine zusätzliche Trafo-Station zur Sicherung der Stromversorgung eingebaut. Für die Verkehrsertüchtigung des Areals wird Panattoni voraussichtlich den Aufbau einer neuen Ampelanlage vornehmen.



Mit den City Docks realisiert Panattoni innovative Business Parks in urbaner Lage mit herausragender Infrastruktur. Das City Dock Düsseldorf Hilden ist eines von 11 City Dock Projekten landesweit mit Standorten u. a. in Berlin, Essen, Hannover, Kirchheim, Leonberg, Norderstedt und Sindelfingen.



Die Fertigstellung des innovativen Business Parks sieht Panattoni für Q1 2023 vor, der Spatenstich erfolgte im vergangenen Mai [wir berichteten]. Die Vermittlung des neuen Nutzers Tactical Foodpack erfolgte durch Realogis.