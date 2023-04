Panattoni feiert Spatenstich für erstes Projekt in Österreich

Panattoni feierte am 26. April 2023 den Spatenstich für sein erstes Projekt in Österreich, den Panattoni Park Graz Süd. Die Feierlichkeiten fanden in Anwesenheit von Anton Lang, Landeshauptmann-Stv. der Steiermark, Peter Stradner, Bürgermeister der Gemeinde Wagna, Stefan Lipp, Niederlassungsleiter der Porr AG, sowie Vertretern von Panattoni statt.

.