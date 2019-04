Panattoni Europe errichtet Logistikzentrum im AirportPark Leipzig-Halle

Panattoni Europe hat sich das Herzstück - ein Grundstück von ca. 114.510 m² Größe im AirportPark Leipzig-Halle gesichert. Dort wird der Projektentwickler bis Anfang 2021 ohne Vorvermietung ein Logistikzentrum mit Namen Panattoni Park Leipzig Airport mit insgesamt 51.000 m² Hallenfläche, ca. 2.000 m² Büroflächen sowie ca. 3.400 m² Mezzanine-Flächen errichten.

.