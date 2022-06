Panattoni erreicht Vollvermietung im Park Hamburg Nord

Panattoni vermeldet die vollständige Vermietung des Panattoni Park Hamburg Nord im schleswig-holsteinischen Nützen. Unmittelbar nach Fertigstellung übergibt der Projektentwickler die letzten beiden verfügbaren Hallen 2 und 3 an den neuen Nutzer The Quality Group GmbH, ein Hersteller von innovativer Sports Performance und Dietary Nutrition.

.

The Quality Group hat eine Gesamtnutzfläche von 18.716 m² bezogen. In Halle 2 stehen der Gruppe 6.082 m² Hallen-, 604 m² Büro- sowie 209 m² Mezzaninfläche zur Verfügung, in Halle 3 10.517 m² Hallen-, 494 m² Büro- sowie 810 m² Mezzaninfläche. Die Übergabe an den neuen Nutzer erfolgte Ende Mai 2022 unmittelbar nach Abschluss der Bauarbeiten. Am Standort wird die Gruppe die Logistik der Marken Fitmart, More Nutrition, ESN und Got7 abwickeln.



Mit dem Bezug von The Quality Group ist der Panattoni Park Hamburg Nord der erste Panattoni Park im Umfang von fünf Hallen, der vollständig vermietet ist. Die Immobilie verfügt über eine Gesamtnutzfläche von 69.737 m², davon sind 56.394 m² Hallen-, 4.980 m² Büro- und 8.362 m² Mezzaninfläche sowie einer Hallenhöhe von 10 m UKB. Der Panattoni Park entstand ohne Vorvermietung auf einer Grundstücksfläche von 127.900 m² und erhielt aufgrund seiner nachhaltigen und energieeffizienten Bauweise die DGNB-Goldzertifizierung.



Die Immobilie liegt strategisch günstig mit einer Entfernung von ca. 40 km zum Zentrum der Hansestadt Hamburg und seinem international bedeutenden Hafengebiet. Der Flughafen Hamburg ist in nur 30 km Entfernung erreicht, der Elbtunnel in nur 25 Autominuten. Das Grundstück hat eine direkte Anbindung an die A7. Auch die A21 und A1 sind in weniger als 45 Autominuten erreichbar. Zusätzlich ist vom Park der Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr (Bus und Bahn) fußläufig in nur 5 Minuten gewährleistet. Die Hafenstadt Kiel liegt ca. 60 km entfernt.



Neben The Quality Group haben bereits die Invicta Interior GmbH & Co. KG, ein Großhändler für exklusive Designermöbel und Wohnaccessoires, sowie der Online-Möbelanbieter Riess Ambiente GmbH den Panattoni Park bezogen [wir berichteten]. Invicta Interior bezogen Halle 1 mit einer Gesamtfläche von 7.898 m², Riess Ambiente verfügt über eine Fläche von 43.022 m² verteilt auf die Hallen 4 und 5. Die Mietverträge der beiden Nutzer wurden innerhalb der letzten 12 Monate geschlossen.



Als Logistikimmobilienberater für den neuen Nutzer war Logivest tätig, die Vermarktung des Panattoni Parks erfolgte über Colliers sowie Savills.