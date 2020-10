Panattoni entwickelt zweites „City Dock“-Projekt im Raum Berlin

Panattoni entwickelt bereits zum zweiten Mal in der Region Berlin einen Gewerbepark nach dem neuartigen Konzept „City Dock“. Bereits 2019 hatte der Projektentwickler in Spandau mit dem Bau eines entsprechenden Businessparks mit ca. 15.000 m² Nutzfläche auf einem ehemaligen Industrieareal begonnen, der Ende 2020 fertig gestellt wird [Panattoni entwickelt City Dock in Spandau].

.

Das Grundstück in Falkensee liegt rund 25 km von der Berliner Innenstadt entfernt und kann über die nah gelegene Bundesstraße B 5 gut erreicht werden. Außerdem verfügt es über eine hervorragende Anbindung zur Bundesautobahn A 10. Der Start der Bauarbeiten ist für Juli 2021 angesetzt, die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2022 vorgesehen.



„City Dock“ ist ein innovatives Konzept zur Entwicklung von Gewerbeparks mit unterschiedlichen Nutzerarten, insbesondere Start-Ups, kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie produzierendem Gewerbe (Light Industrial), Handwerk und Handel. Den potenziellen Mietern stehen in Falkensee in zwei Gebäudekomplexen sechs Units zwischen 1.600 m² und 1.800 m² mit einer jeweiligen Nutzhöhe von 8m UKB (Unterkante Binder) zur Verfügung. Die gesamte Fläche wird sich auf 7.000 m² für Lagerungszwecke, 2.000 m² Flexfläche sowie 2.000 m² Bürofläche aufteilen.



Bei der Entwicklung strebt Panattoni die Gold-Zertifizierung nach dem Kriterienkatalog der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an, der unter anderem Maßnahmen zur Erhaltung der Biodiversität sowie einer verantwortungsbewussten Ressourcengewinnung beinhaltet. Dabei wird der Projektentwickler nach eigenen Abgaben umfangreiche artenschutzrechtliche Bestimmungen einhalten, unter anderem gehört dazu die Umsiedlung der bestehenden Zauneidechsenpopulation. Zudem werden beim „City Dock“ in Falkensee im Rahmen einer nachhaltigen Energiegewinnung die baulichen Voraussetzungen zur Wärmerückgewinnung erfüllt.



Fred-Markus Bohne, Managing Partner bei Panattoni, sagt über die geplante Neuansiedlung: „Über die bereits zweite Realisierung eines ‚City Dock‘ am Standort Berlin freuen wir uns besonders. Es zeigt, dass der Bedarf nach innovativen Immobilienkonzepten für den urbanen Raum wie hier in Falkensee nach wie vor hoch ist. ‚City Dock‘ ist ideal geeignet, um den vielfältigen Anforderungen einer ganzen Bandbreite unterschiedlicher Mieter gerecht zu werden. Auch für die Kommune entsteht dabei ein nachhaltiger Mehrwert, da die Ansiedlung von kleinen und mittelständischen Unternehmen den Wirtschaftsstandort stärkt und neue Arbeitsplätze schafft.“



Panattoni realisiert die Immobilie ohne Vorvermietung. Bei der Vermittlung der Fläche war die BNP Paribas Real Estate GmbH beteiligt.