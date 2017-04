Panattoni entwickelt Logistikanlage für Sportartikel nahe Heidelberg

Panattoni Europe entwickelt den Neubau einer Logistikanlage für die 21sportsgroup in Ketsch, einer Gemeinde nahe Heidelberg in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die 21sportsgroup, ein Multichannel-Sporthandelsunternehmen, hat die Logistikanlage langfristig gemietet. Das Bauareal mit einer Gesamtfläche von 67.300 m² befindet sich in der Sachsenstraße und liegt nahe der A 61 und der A 6. Die 21sportsgroup will hier ihre derzeit noch dezentralen Logistikaktivitäten schrittweise bündeln.

Die Logistikanlage, die nach den Anforderungen des künftigen Mieters konzipiert wurde, verfügt über eine Hallenfläche 30.475 m², Büro- Sozialflächen von 2.361 m² sowie 2.322 m² an Mezzaninfläche. Bei der individuellen Konzeption wurde zugleich auf die Wahrung der Drittverwertbarkeit geachtet. So ist unter anderem die Erweiterbarkeit der Büro- und Sozialflächen als auch der Halle selbst gegeben.



Die 21sportsgroup wird in der Logistikanlage Sportartikel und Sportkleidung vereinnahmen, lagern, kommissionieren und an die Kunden versenden. Dafür werden mehrere Hundert neue Arbeitsplätze am Standort Ketsch entstehen. Auf dem Gelände sind 254 Parkplätze vorgesehen. Für die Anlage mit einer lichten Höhe von 10 m Unterkante Binder wird der DGNB-Gold-Standard angestrebt. Panattoni rechnet mit einer Investition für die Logistikanlage von insgesamt ca. 25 Mio. Euro. Grundstücksverkäufer war das Land Baden- Württemberg. Der Baubeginn ist für Juli 2017 vorgesehen, im März 2018 soll die Logistikanlage fertiggestellt werden. Realogis stand der 21sportsgroup beratend zur Seite.