Panattoni entwickelt neues Last-Mile-Verteilzentrum für Amazon

Amazon plant ein neues Verteilzentrum für die sogenannte „letzte Meile“ in Magdeburg. Auf einer Grundstücksfläche von 60.000 m² soll Panattoni 6.666 m² Logistik- sowie 1.025 m² Büro- und Sozialfläche im Auftrag von Amazon Logistics, den Geschäftsbereich des international agierenden Onlineversandhändlers, entwickeln. Dabei handelt es sich um das insgesamt vierte Projekt, bei dem die beiden Partner zusammenarbeiten. So entwickelte der Projektentwickler für Amazon in Deutschland zwei weitere Verteilzentren an den Standorten Kaltenkirchen-Nützen in der Logistikregion Hamburg sowie in Knüllwald nahe Kassel [wir berichteten]. In Düsseldorf bezog der Onlinehändler eine Immobilie, die von Panattoni ohne Vorvermietung entwickelt wurde.

