Panattoni Campus Berlin Zentrum begrüßt drei neue Mieter

Panattoni vermietet vier weitere Units im City Dock seines Panattoni Campus Berlin Zentrum an drei neue Mieter: Die SKS Sondermaschinen- und Fördertechnikvertriebs-GmbH, die ProBioGen AG und die CNCTeile24 GmbH. Die Fertigstellung der innovativen Multi-Tenant-Campuslösung ist für August 2023 geplant, potenziellen Mietern stehen noch acht freie Units im Business Park Bereich zur Verfügung.

