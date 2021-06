Panattoni baut weiteres Amazon-Verteilzentrum

Panattoni entwickelt die siebte Logistikimmobilie für den Online-Riesen Amazon. Das neue Objekt entsteht auf einem 49.000 m² großen Brownfield im niedersächsischen Salzgitter. Der Entwickler errichtete bereits Verteilzentren in Kaltenkirchen nördlich von Hamburg, Knüllwald nahe Kassel, in Magdeburg sowie im Jade-Weser-Park.

