Panattoni baut Standort für Dachser in Überherrn aus

Logistikimmobilie für Dachser

Panattoni Europe hat den zweiten Bauabschnitt einer Logistikimmobilie im saarländischen Überherrn innerhalb von sechs Monaten fertiggestellt und an Dachser übergeben. In Überherrn entstand bereits 2016 ein 11.193 m² großer Logistikkomplex für Dachser auf der Thomas-Dachser-Straße 1. Panattoni hat diesen nun um eine Logistikhalle mit 19.156 m² inklusive Sozial- und Büroflächen erweitert.

Der Projektentwickler konzipierte das Projekt von Anfang an so, dass der erste Bauabschnitt nun um rund 20.000 m² Hallenfläche erweitert werden konnte. Die geographische Lage an der Schnittstelle zwischen Deutschland und Frankreich macht das Logistikzentrum besonders attraktiv. Die Verkehrsanbindung an die B 269 / RN 33 bietet einen idealen Anschluss an das deutsche und französische Autobahnnetz. Das Industriegebiet Häsfeld der Gemeinde Überherrn ist eines der größten Gewerbe- und Industriegebiete im Saarland und der Grenzregion.



Dachser ist langfristiger Mieter und plant mit der Übernahme des zweiten Bauabschnitts eine Standorterweiterung im Bereich Kontraktlogistik. „In Überherrn haben wir unsere Kontraktlogistikfläche um 20.000 m² auf nunmehr insgesamt rund 62.000 m² ausgebaut. Die Standorterweiterung ermöglicht Dachser ein noch effizienteres Zusammenspiel von Transport, Lagerung und Mehrwertdienstleistungen. Dieses Projekt hat erneut gezeigt, dass die langjährige Zusammenarbeit mit Panattoni auf beidseitiger Kompetenz und Zuverlässigkeit beruht,“ erläutert Thomas Hörmann, Head of Construction & Real Estate bei Dachser, das Potenzial der Standorterweiterung.