Panattoni baut spekulativ in Rheine

Im dritten Quartal 2023 beginnt Panattoni mit der spekulativen Entwicklung eines multifunktionalen Produktions- und Logistik-Neubaus im nordrhein-westfälischen Rheine. Insgesamt entstehen 49.700 m² Logistik-, Produktions- und Industrie- sowie 2.200 m² Bürofläche.

.