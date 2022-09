Panattoni baut neuen Park in Rüdersdorf

Panattoni entwickelt einen neuen Panattoni Park im brandenburgischen Herzfelde, einem Ortsteil der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin. Ohne Vorvermietung entstehen auf einem rund 19.000 m² großen Grundstück ca. 11.200 m² Gesamtnutzfläche mit einer Höhe von 10 m UKB. Davon sind ca. 9.600 m² Hallen-, 400 m² Büro- sowie 550 m² Mezzaninfläche. Im Außenbereich wird Platz für 61 Pkw geschaffen, 18 Stellplätze werden mit E-Ladesäulen ausgerüstet. Durch einen rund 700 m² großen Seitenentladungsbereich eignet sich die Immobilie hervorragend für die potenzielle Nutzung im Automotive-Bereich.

