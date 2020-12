Panattoni baut Geschäftsbereich Property Management weiter aus

Panattoni baut aufgrund der erhöhten Nachfrage auf Nutzer- und Investorenseite nach einem hochwertigen ganzheitlichen Property Management seinen Property Management-Bereich weiter aus. Laut des Projektentwicklers haben bisher 24 Mieter und 16 institutionelle Anleger dem Projektentwickler das Management ihrer Mietflächen anvertraut. Mit einem Gesamtvolumen von ca. 570.000 m² verteilt auf 21 Objekte ist dies ein vergleichsweise kleines Portfolio, das nun aber durch weitere Mandate ausgebaut wird. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass es eine erhöhte Nachfrage gibt, die entwickelten Immobilien weiter zu betreuen.

.

Von den insgesamt 21 Liegenschaften sind fünf mit einem Volumen von ca. 142.000 m² in das Panattoni Property Management aufgenommen worden, bei denen keine eigene Projektentwicklung vorangegangen war. Herausragend zu bewerten ist der Zuspruch eines Fremdmandat-Portfolios mit vier Objekten durch einen institutionellen Investor in 2020. Zu diesem Portfolio gehören das Logistikzentrum Ludwigsfelde, das an den Online-Möbelversandhändler Home24 vermietet ist und eine Multi-User Nutzfläche von ca. 35.000 m² umfasst, sowie das nur wenige Kilometer nördlich gelegene Logistikzentrum Großbeeren, dessen ca. 34.000 m² große Fläche vom Logistikdienstleister Kühne + Nagel, DB Schenker und Hendricks genutzt wird. Hinzu kommen die Logistikzentren Freienbrink I und II mit Erweiterungspotenzial im Südosten Berlins. Diese verfügen gemeinsam über eine Nutzfläche von ca. 53.142 m² und sind nur 10 min von der neuen Gigafactory von Tesla am Standort Grünheide entfernt. Die Gesamtfläche der von Panattoni betreuten Objekte im Berliner Umland beläuft sich auf ca. 122.000 m².



„Über die positive Entwicklung unseres Property Managements freuen wir uns ganz besonders. Immerhin wurde der gesamte Geschäftsbereich erst 2015 gegründet und ist damit ein vergleichsweise junger Sektor bei Panattoni. Sein kontinuierliches Wachstum zeugt von dem Vertrauen unserer Kunden und Partner in unsere Expertise und unser Knowhow. Daran wollen wir auch im nächsten Jahr anknüpfen und unsere Leistungen für unsere Kunden weiter ausbauen“, sagt Fred-Markus Bohne, Managing Partner bei Panattoni.



Für 2021 erwartet Panattoni ein zusätzliches Wachstum seines Property Management Portfolios. Allein im ersten Halbjahr werden sieben weitere Objekte deutschlandweit mit einem Volumen von 275.000 m² hinzukommen. Diese umfassen unter anderem den ersten Bauabschnitt des von Panattoni gebauten Parks in Rangsdorf im Berliner Süden. Dieser Abschnitt umfasst eine Gesamtgebäudefläche von ca. 50.000 m². Die Bauabschnitte 2-4 folgen mit einem Volumen von rund 80.000 m² in den nächsten zwei Jahren. Dem Wachstum will der Projektentwickler auch mit einer Verstärkung des Teams im nächsten Jahr Rechnung tragen.