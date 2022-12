Panattoni baut für Yusen Logistics in Sittensen

Panattoni revitalisiert eine Brachfläche im niedersächsischen Sittensen. Der Projektentwickler errichtet in der Gemeinde auf halber Strecke zwischen Hamburg und Bremen eine maßgeschneiderte Build-to-Suit (BTS) Immobilie für die Yusen Logistics (Deutschland) GmbH, die künftig als Zentrallagerstandort für Yamaha Motor Europe N.V. in der nordeuropäischen Region dienen wird.

.