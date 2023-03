Panattoni realisiert ein neues Logistikzentrum für Kühne+Nagel in Wittenburg. Am neuen Standort in Mecklenburg-Vorpommern soll künftig die globale Ersatzteillogistik für ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien abgewickelt werden. Der Baubeginn ist Anfang März erfolgt, die Fertigstellung ist für den Jahreswechsel 2023/2024 vorgesehen.

