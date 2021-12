Panattoni baut für IFCO in der Metropolregion Rhein-Neckar

Panattoni entwickelt für die IFCO Systems GmbH, ein Anbieter von Mehrwegbehältern für Frischeprodukte im Lebensmittelbereich, ein neues Logistikzentrum im rheinland-pfälzischen Dannstadt-Schauernheim. Die Built-to-Suit-Immobilie soll höchste Nachhaltigkeitsstandards erfüllen.

