Panattoni baut Amazon-Paketverteilzentren in Hamburg und Kassel

Das E-Commerce boomt, was eine größere Anzahl an Verteilzentren erfordert. Amazon baut daher stark seine Kapazitäten auf der letzten Meile aus und hat jetzt u.a. mit Panattoni einen Vertrag für zwei neue Paketverteilzentren an den Standorten in Kaltenkirchen und Knüllwald geschlossen. Laut der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schleswig-Holstein wurde außerdem im Dezember ein Vertrag für ein weiteres Amazon-Verteilzentrum im Gewerbegebiet Teichkoppel in Bad Oldesloe an der A1 unterzeichnet, das bis zum im Sommer/Herbst in Betrieb gehen soll. Von allen drei Standorten aus wird der Online-Riese den norddeutschen Raum beliefern. Wer hier als Investor und Projektentwickler an Bord ist, wurde noch nicht bekannt.

Deal mit Panattoni

Der Online-Riese wird beide Paketverteilzentren für die letzte Meile im B2C-Bereich nutzen. Bei dieser Weiterentwicklung der von den Lieferpartnern genutzten Zustellbasis laden die Fahrzeuge die Ware seitlich am Verteilzentrum an, Vordächer schützen Fahrer und Ladung vor Witterungsbedingungen. Ein entscheidender Vorteil des neuen Konzeptes ist die Gewährleistung maximaler Flexibilität in Bezug auf spätere Änderung der Nutzung. „Die Herausforderung bei der Realisierung der beiden Projekte bestand vor allem in der Entwicklung eines so noch nicht dagewesenen Gebäudekonzeptes bei einer engbemessenen Zeitspanne“, erklärt Fred-Markus Bohne, Managing Partner von Panattoni.



Zweites Verteilzentrum an der A7

Der Start erfolgt mit dem Neubau im Industriegebiet Kaltenkirchen-Nützen vor den Toren Hamburgs. Auf einer Grundstücksfläche von 93.003 m² errichtet Panattoni 12.064 m² Logistik- sowie 1.543 m² Büro- und Sozialfläche. Am neuen Standort sollen 150 Arbeitsplätze entstehen. Mit direktem Anschluss zur Bundesautobahn A7 verfügt das Objekt über eine gute Anbindung und ist bereits das zweite in Schleswig-Holstein. In der Gemeinde Borgstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) betreibt der Versandhändler bereits seit Oktober ein Verteilzentrum.



Erweiterung im hessischen Knüllwald

Das zweite Verteilzentrum entsteht im Gewerbegebiet Schwalm-Eder-Mitte in Knüllwald, in der E-Commerce-Logistikregion Kassel, wo Amazon bereits seit August 2019 auf dem Grundstück von Panattoni aktiv ist. Auf einer Grundstücksfläche von 80.753 m² entstehen 8.383 m² Logistik- sowie 1.531 m² Büro- und Sozialfläche. Im interkommunalen Industriegebiet mit bestehender Infrastruktur wird die Immobilie ebenfalls über einen direkten Anschluss zur Bundesautobahn A7 verfügen.