Pamera steigert AUM auf mehr als 600 Mio. Euro

Das Multi-Family-Office Pamera Real Estate Partners hat im Laufe des Jahres 2019 seine Assets under Management auf über 600 Mio. Euro erhöht. Das sind über 100 Mio. Euro mehr als Ende 2018. Insgesamt betreut das Unternehmen nun 34 Objekte, hauptsächlich mit den Nutzungsarten Büro, Wohnen und Hotel, an 15 verschiedenen Standorten in Deutschland mit zusammen über 130.000 m² Mietfläche.

Nach Ankäufen in Potsdam und Hamburg wurden im Dezember 2019 zwei weitere Wohnanlagen in Leipzig erworben. Die im Stadtteil Probstheida im Südosten der sächsischen Messestadt gelegenen Gebäude umfassen 36 Einheiten mit insgesamt knapp 3.000 m² Wohnfläche. Verkäuferin der in den Jahren 2000 und 2019 errichteten Wohnungen (Heubnerweg) war die Unterplan Baubetreuung GmbH. Vermittelt wurden die Objekte über BNP Paribas Real Estate.



Gemäß den Unternehmensplänen für das Jahr 2019 wurde der Anteil von Mezzanine-Projektbeteiligungen weiter ausgebaut. So hat Pamera Mezzanine-Finanzierungen im zweistelligen Millionenbereich für Projekte mit insgesamt über 100 Mio. Euro Volumen bereitgestellt. Unter anderem wird eine 25.000 m² große Büroprojektentwicklung in Regensburg finanziert. Dabei handelt es sich um die Errichtung eines Verwaltungsgebäudes für einen großen DAX-Konzern.



„Wir planen weitere Zukäufe von Wohnanlagen mit einem Volumen von bis zu 80 Mio. Euro sowie im Bürosektor von bis zu 200 Mio. Euro. Außerdem werden wir unsere Aktivitäten im Bereich Projektentwicklungs-Joint-Ventures weiter ausbauen. Hierbei werden vor allem der Büro- und Hotelbereich im Fokus liegen. Entsprechende Objekte und Projekte befinden sich bereits in der konkreten Ankaufsprüfung“, erläutert Pamera-Gründer Christoph Zapp.