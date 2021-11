Pamera engagiert Jürgen Bleicher und Paul Wrobel

Pamera erweitert seine Führungsmannschaft mit Jürgen Bleicher und holt sich zusätzlich Paul Wrobel neu ins Team. Bleicher vervollständigt künftig die Geschäftsführung um die geschäftsführenden Gesellschafter Christoph Zapp und Karl Freiherr Groß von Trockau. Wrobel wurde zum Senior Asset Manager berufen.

