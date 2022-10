Pamela Villanueva leitet ESG-Team bei CBRE

Pamela Villanueva

© Hernán Amenábar

CBRE in Deutschland hat sich Anfang September mit Pamela Villanueva (44) als Head of ESG Real Estate Advisory verstärkt. In der neu geschaffenen Position fokussiert sie die Koordination und Integration von ESG-Themen im gesamten Dienstleistungsspektrum des Immobiliendienstleisters sowie ESG-Strategieberatung für CBRE-Kunden.

.

„Mit Pamela Villanueva als Head of ESG Real Estate Advisory ergänzen wir unser bestehendes ESG-Team mit den Schwerpunkten Sustainability, Environmental und Facility Management Consulting um die integrierte ESG-Strategieberatung. Damit steht der deutschen Immobilienbranche erstmals ein Beratungsangebot zur Verfügung, das alle Immobiliensegmente, Geschäftsmodelle sowie den gesamten Immobilienlebenszyklus umfasst“, sagt Prof. Dr. Alexander von Erdély, CEO bei CBRE in Deutschland.



Diese ESG-Strategieberatung umfasst unter anderem die Entwicklung von Konzepten zur Erfüllung der Taxonomie Kriterien, Sustainable Finance Disclosure Regulation und EU Sustainable Regulation sowie Dekarbonisierung auf Fonds-, Portfolio- und Assetebene. Dazu sind Themen wie Data Intelligence & Management, Digitalisierung und Harmonisierung von größer Bedeutung.



„Die breite Aufstellung von CBRE als Dienstleister der globalen Immobilienbranche hat es uns ermöglicht ein Angebot zu entwickeln, bei dem sich Unternehmen hinsichtlich aller ESG-Themen vollständig auf CBRE verlassen können – von der Strategie, über die Portfoliospezifische Beratung bis hin zur objektspezifischen Maßnahmen-Umsetzung für Neu sowie Bestandsimmobilien. Gerade der koordinierten Einbettung von ESG-Themen in die übergeordnete ESG-Strategie unserer Kunden kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Denn nur so können nachhaltige Einzelmaßnahmen ihr gesamtes Potential entfalten“, sagt Villanueva.



Seit 2005 ist Villanueva als ESG-Expertin in der Immobilienbranche tätig. Zuletzt war sie Head ESG Real Estate Germany bei Swiss Life Asset Managers. Dort verantwortete sie das Management und die Aufsicht über alle ESG und Nachhaltigkeitsthemen von Swiss Life Asset Managers in Deutschland. Von 2016 bis 2019 war Villanueva als Senior Managerin für Sustainable Real Estate bei der Union Investment GmbH in Hamburg für alle Nachhaltigkeitsthemen auf Gebäude- und Portfolioebene weltweit verantwortlich. Davor arbeitete sie in der Abteilung Projektmanagement und Bauberatung bei Drees & Sommer. Zuvor war sie zehn Jahre lang in Architektur- und Ingenieurbüros in Deutschland und Chile tätig.