Pamela Reidenbach wird Geschäftsführerin der Real I.S. Australia

Die Real I.S. AG hat zum 1. Juli Pamela Reidenbach in die Geschäftsführung der Real I.S. Australia Pty Limited berufen. Reidenbach löst damit Andreas Jordan ab, der nach vielen Jahren erfolgreicher Tätigkeit in Australien zum 1. August nach München zurückkehrt und sich dort in der Zentrale der Real I.S. einer neuen Aufgabe widmet.

.

„Pamela Reidenbach konnte ihre herausragenden analytischen Fähigkeiten bereits in ihrer vorherigen Position als Head of Finance unter Beweis stellen. Daher freuen wir uns umso mehr, sie nun in unserer Geschäftsführung begrüßen zu dürfen und das Wachstum der Real I.S. Australia Pty Limited gemeinsam voranzutreiben“, kommentiert Michael Wecke, Director (Geschäftsführer) der Real I.S. Australia Pty Limited.



Reidenbach fing bereits im November 2021 als Head of Finance in der australischen Tochtergesellschaft an, nachdem sie zuvor in verschiedenen Funktionen für PricewaterhouseCoopers (PwC) tätig war. Ihr Berufseinstieg gelang ihr bereits während des Studiums an der Macquarie University als Assistant Manager bei Swissôtel Sydney. Nach ihrem Bachelor of Business Administration folgten verschiedene finanzbezogene Stationen bei JLL/Morgan Stanley, Device Technologies, ConMed Australia und Genworth Australia, bevor sie schließlich als (Senior) Finance Manager vier Jahre bei PwC Australia arbeitete. Während dieser Zeit erwarb sie 2017 ihre Qualifikation als Certified Practising Accountant.