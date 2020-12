Palmira legt dritten Unternehmensimmobilienfonds auf

Palmira Capital Partners hat einen weiteren Unternehmensimmobilienfonds aufgelegt. Der insgesamt dritte Unternehmensimmobilienfonds plant den Aufbau eines regional und sektoral breit diversifizierten Portfolios. Im Fokus stehen dabei in Deutschland gelegene Gewerbe- und kleinteilige Büroparks sowie Produktionsimmobilien, die auch im Rahmen von Sale-and-Lease-Back-Transkationen für den Fonds erworben werden. Der erste Fonds im Bereich Unternehmensimmobilien, „First Business Parks“, wurde 2015 aufgelegt [wir berichteten] und bereits 2018 erfolgreich mit einer Gesamtperformance von 16 % p. a. IRR realisiert.

.

Zum jetzt erfolgten First Closing liegen Eigenkapitalzusagen in Höhe von rund 150 Millionen Euro vor. Die Hälfte der Summe wird erneut von Investoren bereitgestellt, die sich bereits an dem 2016 aufgelegten Vorgängerfonds UIC 1 („Palmira Unternehmensimmobilien Club 1“) beteiligt hatten.



Der neue Fonds richtet sich an institutionelle Investoren und strebt ein Eigenkapitalvolumen von rund 250 Millionen Euro an. Insgesamt sind damit Investitionen in Höhe von circa 450 Millionen Euro möglich. Die geplante Ausschüttungsrendite beträgt 6,25 % p. a. Derzeit befinden sich schon die ersten Objekte in der Ankaufsprüfung.