Palmira und Quincap entwickeln 55.000 m² Brownfield im Hanauer Hafen

Auf einem rund 55.000 m² großen Brownfield-Areal im Hanau-Hafen entstehen neue Logistik- und Gewerbeflächen. Insgesamt sind etwa 26.500 m² Logistikflächen sowie 6.800 m² flexibel nutzbare Gewerbeparkflächen geplant. Das Projekt wird nach ESG-Kriterien entwickelt und setzt auf energieeffiziente Gebäudetechnik sowie die Revitalisierung einer brachliegenden Industriefläche. Ziel ist es, zusätzliche Kapazitäten in einer der gefragtesten Logistikregionen Deutschlands zu schaffen.

