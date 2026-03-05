33.300 m² Logistik- und Gewerbefläche
Palmira und Quincap entwickeln 55.000 m² Brownfield im Hanauer Hafen
Auf einem rund 55.000 m² großen Brownfield-Areal im Hanau-Hafen entstehen neue Logistik- und Gewerbeflächen. Insgesamt sind etwa 26.500 m² Logistikflächen sowie 6.800 m² flexibel nutzbare Gewerbeparkflächen geplant. Das Projekt wird nach ESG-Kriterien entwickelt und setzt auf energieeffiziente Gebäudetechnik sowie die Revitalisierung einer brachliegenden Industriefläche. Ziel ist es, zusätzliche Kapazitäten in einer der gefragtesten Logistikregionen Deutschlands zu schaffen.
Palmira Development entwickelt gemeinsam mit Quincap Investment Partners im Hanau-Hafen einen modernen Logistik- und Gewerbepark mit insgesamt rund 33.300 m² Mietfläche. Das Projekt entsteht auf dem Areal des ehemaligen Schwab-Retourenlagers, das seit 2020 leer steht. Der Start der Abbrucharbeiten ist kurzfristig geplant, der Baubeginn des spekulativen Projekts soll noch im Jahr 2026 erfolgen.
Auf dem Brownfield-Grundstück werden rund 26.500 m² Logistikflächen sowie weitere 6.800 m² flexibel nutzbare Gewerbeparkflächen realisiert. Die Flächen sind multifunktional konzipiert und flexibel drittverwendungsfähig. Dadurch eignet sich das Projekt sowohl für klassische Logistiknutzer als auch für Unternehmen aus Fertigung und Produktion, Light Industrial sowie weitere gewerbliche Nutzungen.
Der Standort im Hanau-Hafen zählt zu den etablierten Top-Lagen im Rhein-Main-Gebiet. Die Region zeichnet sich seit Jahren durch eine stabile Nachfrage nach modernen Logistik- und Gewerbeflächen aus. Die Entwicklung reagiert gezielt auf das begrenzte Flächenangebot in der Metropolregion und schafft dringend benötigte, zeitgemäße Kapazitäten.
„Das Schwab-Areal ist ein wichtiges und großes Stück Hanauer und deutscher Wirtschaftsgeschichte. Es steht für viele Menschen in Hanau eng mit persönlichen Erinnerungen verbunden. Umso wichtiger ist es, dass wir den nun anstehenden Neubau konstruktiv begleiten“, sagt Oberbürgermeister Claus Kaminsky. „Die Stadt Hanau schaut optimistisch auf die künftige Entwicklung des Geländes. Die neuen Hallenflächen, die zur Miete verfügbar sein werden, in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserem Hafen werden ein attraktives neues Angebot schaffen und den Wirtschaftsstandort Hanau weiter stärken.“
Das Projekt folgt einem klar definierten ESG-Konzept. Neben einer nachhaltigen Bauweise stehen energieeffiziente Gebäudetechnik, zukunftsfähige Flächenkonzepte und eine ressourcenschonende Revitalisierung des Bestandsgrundstücks im Fokus. Durch die Umnutzung einer brachliegenden Industriefläche wird zusätzlicher Flächenverbrauch vermieden und bestehende Infrastruktur effizient genutzt.
„Mit der Revitalisierung im Hanau-Hafen schaffen wir moderne, flexible Flächen in einer der nachfragestärksten Logistikregionen Deutschlands. Brownfield-Entwicklungen wie diese sind ein zentraler Baustein für nachhaltiges Wachstum im Rhein-Main-Gebiet“, sagt Marcus Blumenthal, Geschäftsführer der Palmira Development GmbH.
Mit dem Projekt setzen Palmira Development und Quincap Investment Partners den strategischen Ausbau ihres Portfolios im Bereich nachhaltiger Logistik- und Gewerbeimmobilien fort.