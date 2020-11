Palmira legt dritten europäischen Fonds für Core-Logistikimmobilien auf

Palmira Capital Partners hat mit dem „Palmira European Core Logistics Fund“ seinen dritten europäischen Fonds für Core-Logistikimmobilien aufgelegt. Der pan-europäische Fonds richtet sich als offener Spezialfonds an institutionelle Investoren und strebt ein Eigenkapitalvolumen von mindestens 350 Millionen Euro an und plant Investitionen in Höhe von rund 650 Millionen Euro. Die Ausschüttungsrendite soll 5 % p.a. betragen.

.

Schon jetzt liegen Kapitalzusagen von insgesamt über 100 Mio. Euro vor. Aktuell befinden sich drei Immobilien in Deutschland, Niederlande und Polen in der Ankaufsprüfung.



Der Anlagefokus des Fonds ist auf zukunftsorientierte Logistikimmobilien in Core-Lagen entlang der wichtigsten Verkehrsachsen in Kontinentaleuropa gerichtet, ergänzt um Objekte für die urbane Last-Mile-Versorgung der wichtigsten Ballungsräume.



Allein seit 2017 hat Palmira mehr als 1 Milliarde europaweit in Logistik- und Light-Industrial-Immobilien investiert und managt diese mit einem eigenen Team von Spezialisten verteilt über neun Büros in Europa. Alle von Palmira aufgelegten Investmentvehikel haben seit Auflage ihre Zielvorgaben signifikant übertroffen.