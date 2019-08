Palmira kauft Gewerbe- und Technologiepark Alzenau für Unternehmensimmobilienfonds

Palmira Capital Partners hat von der Rosola Grundstücks-Vermietungsges. mbH & Co. Objekt Alzenau KG einen rund 29.000 m² großen, fast voll vermieteten, Gewerbe- und Technologie-Park im bayerischen Alzenau für den Fonds Unternehmensimmobilien Club 1 (UIC1) erworben. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.