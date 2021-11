Palmira kauft bei Stuttgart von Logistiker Müller

Nach Ankäufen in Polen [wir berichteten] und den Niederlanden [wir berichteten] investiert Palmira Capital Partners für den European Core Logistics Fund (ECLF) nun wieder in Deutschland. Das Unternehmen sichert sich einen Terminal und ein Verwaltungsgebäude des Logistikers Müller− Die lila Logistik SE in der etablierten Logistikregion entlang der Autobahn A81 zwischen Stuttgart und Heilbronn.

.