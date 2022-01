Palmira erwirbt Unternehmensimmobilie in Fulda

Palmira Capital Partners hat ein weiteres Objekt für den Unternehmensimmobilien Club 2 (UIC 2) im hessischen Fulda erworben. Verkäufer ist die Molmira Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Fulda KG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das rund 25.000 m² große Grundstück an der Washingtonallee 13-17 ist mit circa 6.600 m² Hallen- und 5.125 m² Bürofläche bebaut. Die beiden Baukörper von 1920 sowie 2014 wurden umfangreich saniert. Die Immobilie ist vollständig an die R+S Group GmbH, einen führenden Elektro-Großhändler, vermietet.



Palmira wurde bei der Transaktion in juristischen und steuerlichen Fragen von Dentons und bei umwelttechnischen Aspekten von Nova Ambiente betreut. Die technische und ESG-Beratung erfolgte durch CBRE. Dr. Lübke & Kelber hat die Transaktion vermittelt.