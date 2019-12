Pallas Capital übernimmt Anteile an Helida Immobilien

Pallas Capital steigt bei Helida Immobilien ein. Das Immobilienunternehmen mit Sitz in Wien vermarktet unter der Leitung von Linda Pfeiffer in Zinshäuser und Wohnungen. Mit dem strategischen Einstieg soll der eingeschlagene Wachstumskurs fortgesetzt und das bestehende Netzwerk erweitert werden. Gemeinsames Ziel ist es, mit der Unterstützung von Florian Koschat und Helmut Kogler von Pallas Capital und David Liebig von Lonepike, ein etablierter Player in der nationalen Immobilienbranche zu werden.

