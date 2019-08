Münchner Palais an der Oper bekommt neuen Property-Manager

Die Clarus Management GmbH übergibt die technische und kaufmännische Hausverwaltung des Palais´ an der Oper an das auf Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen GM Immobilien und Hausverwaltung GmbH. GM übernimmt ab sofort die technische und kaufmännische Hausverwaltung des Gebäudes. Dazu zählen die Steuerung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie Sanierungen und die Komplettbetreuung aller Wohn – und Gewerbemieter.

.

Das Palais an der Oper in der Ismaninger Straße 78 zählt zu den exklusivsten und geschichtsträchtigsten Immobilien in Deutschland. Das Prestige-Objekt vereint unter einem Dach hochwertige Büros, Arztpraxen, exklusive Geschäfte, gehobene Gastronomie und Luxuswohnungen sowie eine Tiefgarage auf insgesamt 23.000 m² in bester Lage der Landeshauptstadt München.



„Wir sind froh, mit der GM Immobilien und Hausverwaltung GmbH einen Partner gefunden zu haben, der die hohen Ansprüche unserer Mieterschaft erfüllt, sagt Christian Bahn, zuständiger Asset Manager bei der Clarus Management GmbH.