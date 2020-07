Paket-Dienstleister mietet 10.000 m² im Segro Logistics Park Leipzig Airport

Segro hat in seinem Segro Logistics Park Leipzig Airport rund 10.000 m² an einen Kurier-Express-Paket-Dienstleister vermietet. Der Immobilienberater Colliers hat den Mieter bei der Vermittlung der Flächen in der Eichenallee in Kabelsketal beraten.

.

„Wir freuen uns sehr, dass wir der kurzfristig enstandenen Flächennachfrage keine zwei Wochen nach der Kontaktaufnahme bereits entsprechen können. Entscheidend war dabei auch die Nähe unseres Areals zum Flughafen Leipzg/Halle, was kurze Transportwege ermöglicht“, sagt Development Manager Christopher Gigl.



Mit dieser Vermietung ist der Segro Logistics Park Leipzig Airport vollvermietet. Die nun vermieteten Flächen wurden erst kürzlich fertiggestellt. Auf einer möglichen Erweiterungsfläche können jedoch weitere 19.000 m² entstehen. Im Mai verkündete Segro zudem bereits die Vollvermietung seines 53.000 m² Mietfläche umfassenden Segro Logistics Centre Leipzig.



Neben der Anmietung in Leipzig konnte Segro zudem noch eine kleinere Fläche im Segro CityPark Köln vermieten. Die PMT Professional Motion Technology GmbH hat kürzlich einen Mietvertrag über 800 m² Gewerbefläche unterzeichnet. "Für unseren neuen Mieter ist vor allem die urbane Lage des Parks in Köln als Medienstandort für Film, Fernsehen und Veranstaltungen in Verbindung mit der guten Anbindung ausschlaggebend für die Anmietung gewesen“, sagt Simon Czerwinksi, Leasing Manager bei Segro. Zu den weiteren Mietern auf dem Areal gehören unter anderem die Deutsche Post, Delicato Foodservice, Alvero Büromöbelvermietung, der Online-Händler Kapten & Son und deinetorte.de.



Die bereits fertiggestellten 25.000 m² Gewerbefläche des Parks sind aktuell zu knapp 80 Prozent vermietet. Flächen in Größen von 800 bis 5.600 m² stehen interessierten Unternehmen noch zur Anmietung zur Verfügung. Insgesamt sollen 55.500 m² in dem Park entstehen.