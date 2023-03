PageGroup zieht innerhalb des WestendCarrés um

Ardians Bestandsmieter PageGroup wird Anfang 2024 vom Grüneburgweg 16-18 in den renovierten Gebäudeteil unter der Adresse Im Trutz 55 umziehen und seine bisherige Fläche im Objekt in diesem Zuge auf rd. 3.000 m² vergrößern. Die Flächen befinden sich im vierten, fünften und siebten Obergeschoss und wurden über eine Festlaufzeit von zehn Jahren zzgl. Verlängerungsoption von fünf Jahren angemietet. Bei der Anmietung wurde die PageGroup durch Blackolive Advisors GmbH beraten.

