PageGroup sichert sich Büroflächen in der Kaisergalerie

Die PageGroup expandiert weiter und sichert sich 1.788 m² große Bürofläche in der „Kaisergalerie“ in der Hamburger Innenstadt. Seinen bisherigen Sitz An der Alster 63-64 wird das internationale Personalberatungsunternehmen im September 2023 verlassen und die nach Mieterwünschen neu ausgebaute Bürofläche in den Großen Bleichen 23-27 beziehen.

Eigentümer der im Stadtteil Neustadt gelegenen Kaisergalerie ist die AFIAA Schweizer Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland, die das Objekt im Jahr 2017 von einem Joint Venture aus Alstria Office REIT-AG und Quantum Immobilien AG für einen Gesamtkaufpreis von 170 Mio. Euro erworben hatte [wir berichteten]. Insgesamt umfasst das Objekt rund 18.000 m² Mietfläche. Herzstück des zwischen 1907 und 1909 erbauten Kontorhauses ist eine über 80 Meter lange Passage mit exklusiven Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss. In den oberen Geschossen befinden sich Büroflächen, die derzeit umfassend revitalisiert werden. In diesem Zuge erhält das Objekt eine Zertifizierung nach BREEAM. Des Weiteren werden die Büroflächen künftig über einen neuen Eingangsbereich innerhalb der Passage erschlossen. Bis zum Einzug der PageGroup sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein.



Für das Personalberatungsunternehmen ist es die zweite Anmietung innerhalb eines Monats. Anfang März hatte die PageGroup eine rund 3.000 m² große Bürofläche im Westend Carrée in Frankfurt angemietet [wir berichteten]. Im Dezember 2021 sicherte sich das Unternehmen bereits eine Fläche von rund 3.500 m² im Bürohaus „The Oval“ in Düsseldorf [wir berichteten].



Alle drei Vermietungen wurden über das Immobilienmaklernetzwerk GPP vermittelt, das über das Mitgliedsunternehmen Blackolive exklusiv beauftragt ist, die Expansion der PageGroup mit den passenden Büroflächen in Deutschland zu unterstützen. Die Fläche im Westend Carrée in Frankfurt wurde über GPP-Mitglied Blackolive vermittelt, die Fläche im Bürohaus „The Oval“ in Düsseldorf über GPP-Mitglied Anteon. Bei der jüngsten Vermietung in der Kaisergalerie beriet GPP-Mietglied Grossmann & Berger. Die AFIAA Schweizer Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland wurde im Vermietungsprozess von CBRE im Rahmen eines Leadmaklermandats beraten.