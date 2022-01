Page Group mietet 3.500 m² in The Oval in Düsseldorf

Der Düsseldorfer Projektentwickler Gerchgroup hat zur Fertigstellung des Neubauprojektes The Oval in Düsseldorf einen Ankermieter für das Gebäude gewonnen. Mit der Page Group wurde ein 10-Jahresmietvertrag über rund 3.500 m² Mietfläche unterzeichnet. Darüber hinaus hat sich der Personalvermittler das Recht auf weitere Expansionsflächen gesichert. Bei dem Mietvertragsabschluss handelt es sich um die viertgrößte Bürovermietung in Düsseldorf im Jahr 2021. Anteon Immobilien hat die Page Group dabei exklusiv im Rahmen eines stay-or-leave Mandates betreut. Das international tätige Unternehmen mit Firmensitz in Düsseldorf wird seine neuen Räumlichkeiten nach erfolgtem Mieterausbau im Sommer 2022 beziehen.

.