Pächterwechsel auf der Kö: Aus Interconti wird Hommage-Hotel

Im Februar wird die HON Hospitality Düsseldorf GmbH die Eröffnung des „Hotel Kö59" – ein Hotel der Hommage Luxury Hotels Collection“ feiern. Der Eigentümer der Premium-Immobilie hat sich mit IHG Hotels & Resorts auf eine vorzeitige Beendigung des Pachtvertrages geeinigt.

Erst kürzlich hatte die Dorint Hotelgruppe verkündet, dass die Hommage-Flagge ab dem 20. Dezember 2021 am legendären Luxushotel Grand Tirolia weht, das in Kürze auf 155 Zimmer erweitert werden soll. Jetzt gibt Dirk Iserlohe, Chef des Dorint Aufsichtsrats und Honestis-Vorstand, im Rahmen der kontrollierten Expansion eine weitere Destination für die Luxusmarke der DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH bekannt: Ab 1. Februar 2022 wird die HON Hospitality Düsseldorf GmbH das erste Hotel mit einer sogenannten „White-Label-Strategie“ als „Hotel Kö59 – ein Hotel der Hommage Luxury Hotels Collection“ unter ihr Management nehmen.



„Ich freue mich, nach elf Jahren wieder auf die „Kö“ zurückzukehren“, so Jörg T. Böckeler, CEO der Dorint Hotelgruppe. Er hatte das Luxushotel von 2006 bis 2010 erfolgreich geleitet. Böckeler wird das Haus nun am 1. Februar 2022 wieder eröffnen – unter der Flagge der Hommage Luxury Hotels Collection, deren Geschäftsführer er ebenfalls ist.



Das Fünf-Sterne-Luxushotel auf der Kö wurde in den vergangenen drei Jahren bei laufendem Betrieb vollständig renoviert. Es bietet 287 Zimmer und Suiten. Die zwei Konferenz-Ebenen bieten 14 Veranstaltungsräume für bis zu 400 Gäste und den größten Ballsaal in der Düsseldorfer Innenstadt – mit rund 750 m² für bis zu 650 Personen.