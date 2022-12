Die Packservice Unternehmensgruppe hat eine weitere Niederlassung in Karlsruhe eröffnet. Auf Beratung und Vermittlung von Realogis hat sich das in Karlsruhe gegründete Unternehmen für eine 6.000 m² große Logistikeinheit im Gewerbegebiet Hagsfeld entschieden. Die Teilfläche in der Straße „An der Tagweide 5“ liegt in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A5 und nur 6 km vom Hauptsitz entfernt. Eigentümer ist ein privater Investor.

