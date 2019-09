Pacific Eagle legt 350 Mio. Euro für Münchner „Ludwig“ auf den Tisch

Das in Singapur ansässige Family Office Pacific Eagle hat sich mit dem Münchner „Ludwig“ ein Prestigeobjekt gesichert. Laut Markteinschätzungen liegt der Preis für das aus drei Gebäudeteilen mit insgesamt 27.000 m² Bürofläche bestehende Gebäude bei rund 350 Mio. Euro. Bei der Transaktion stand die KanAm Grund Group, die für das Family Office als Investment- und Asset-Manager tätig ist, beratend zur Seite. Verkäufer ist laut Marktinformationen die Allianz Real Estate. CBRE hat den Deal vermittelt. Die Boston Consulting Group ist mit zwei Dritteln der Fläche zusammen mit der Allianz (rund 19 Prozent) Hauptmieter in dem Gebäude.

.