P3 verzeichnet starkes Ergebnis im 1. Halbjahr

P3 Logistic Parks hat die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2022 für Europa bekanntgegeben. Der Entwickler meldet ein starkes Wachstum seiner Nettomieteinnahmen um 11% auf 169 Millionen Euro (+6% auf vergleichbarer Basis). Das wiederkehrende EBITDA stieg um 10% auf 143 Mio. Euro, was einer Gewinnmarge von 83% entspricht. In Deutschland hat P3 mittlerweile einen Bestand von insgesamt 70 Immobilien und über 8,75 Millionen m² vermietete Fläche.

.

Seit Jahresbeginn ist das europäische Portfolio von P3 um mehr als 9% auf einen Bruttowert (GAV) von 8,2 Milliarden Euro gestiegen. Während die Renditen stabil blieben, wurde der größte Teil des Wertzuwachses durch steigende Mieten erzielt, die auf die anhaltend hohe Nachfrage zurückzuführen sind, was sich in einer Rekordauslastung des Portfolios von 98% widerspiegelt. In Deutschland ist das Portfolio vollständig vermietet.



„Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten ist die Logistik mit strukturellem Rückenwind, wie dem anhaltenden Wachstum des E-Commerce und dem Bedarf von Unternehmen, ihre Lieferketten zu stärken, weiterhin gut aufgestellt. Wir stellen eine starke Nachfrage seitens der Mieter fest, und in vielen Märkten sind die Mieten deutlich gestiegen. Derzeit sehen wir die Zukunft angesichts steigender Zinssätze, Baupreise, Renditen und Renditeerwartungen als schwieriger an. Mit der Unterstützung unseres Eigentümers verwalten wir unser bestehendes Portfolio sorgfältig und suchen aktiv nach attraktiven Wachstumsmöglichkeiten, seien es Entwicklungen, einzelne renditestarke Objekte, Forward Fundings, ganze Portfolios oder sogar Plattformen„, so Frank Pörschke, CEO von P3 Logistic Parks.



P3 wächst sowohl durch Projektentwicklungen als auch durch Übernahmen und reagiert damit auf die starke Nachfrage der Logistikbranche. In der ersten Jahreshälfte 2022 wurden zwei renditestarke Akquisitionen abgeschlossen, P3 Straubing in Deutschland und P3 Deventer in den Niederlanden, sowie ein Forward Funding Deal, P3 Assen in den Niederlanden. Darüber hinaus wurden im bisherigen Jahresverlauf 300.000 m² an neuen Entwicklungen abgeschlossen und weitere 300.000 m² befinden sich derzeit im Bau, wobei 47% dieser Flächen vorvermietet sind.



„In Deutschland blicken wir bisher auf ein aufregendes Jahr zurück. Hervorzuheben ist das Projekt im JadeWeserPort von Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Tiefwasserhafen, wo wir 140.000 m² Logistikfläche entwickeln werden [wir berichteten]. Dieses Projekt stellt den Einstieg von P3 in den wichtigen Bereich der Hafenlogistik dar und ist hoffentlich nur der Anfang von vielen weiteren Projekten dieser Art. Sehr erfreulich war auch die Akquise von 41.600 m² des größten ITK-Logistikzentrums Europas im niederbayerischen Straubing [wir berichteten]. Diese Art von Ankäufen möchten wir weiter intensivieren und haben dafür jüngst ein eigenes Investmentteam in Deutschland geschaffen, das sich ausschließlich diesem Thema widmet“, erklärt Sönke Kewitz, Geschäftsführer P3 Logistic Parks Deutschland.



Ein Meilenstein im Jahr 2022 war die Ankündigung und Umsetzung einer neuen Finanzierungsstrategie im Januar. S&P Global Ratings stufte P3 mit einem BBB-Rating mit stabilem Ausblick ein, und an der Luxemburger Börse wurde ein EMTN-Anleiheprogramm aufgelegt. P3 debütierte auf dem Anleihemarkt mit einer erfolgreichen Emission von vorrangigen, unbesicherten grünen Anleihen im Wert von 1,0 Mrd. Euro. Die Anleihen unterstützen die Gesamtstrategie des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).



Der Projektentwickler möchte ESG auf allen Ebenen des Unternehmens verankern, mit dem Ziel, die Treibhausgasemissionen des Portfolios im Bau und Betrieb zu reduzieren. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 stieg die LED-Nutzung im gesamten Portfolio von 56% auf 77%. Während zu Beginn des Jahres 45% des Portfolios BREEAM-zertifiziert waren, stieg dieser Anteil bis Ende Juni auf 64%. Bis zum Jahresende 2022 sollen 75% des P3-Portfolios anerkannte Standards für umweltfreundliches Bauen erfüllen, wobei das Ziel darin besteht, für alle neuen Entwicklungen mindestens den BREEAM-Standard „Exzellent“ oder einen gleichwertigen Standard und für Bestandsimmobilien mindestens den BREEAM-Standard „Sehr gut“ oder einen gleichwertigen Standard zu erreichen.