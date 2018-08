P3 verpflichtet sich mit GRESB zur Nachhaltigkeit

P3 ist neues Mitglied im Global Real Estate Sustainability Benchmarking (GRESB). Das Programm bewertet die Nachhaltigkeit in Immobilienportfolios in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. P3 stellt sich mit dem Bewertungssystem dem Vergleich in Punkto Nachhaltigkeitsperformance. Der GRESB Score erhebt zu sieben Aspekten Daten nach Environment Social Governance (ESG) Kriterien. Das Benchmarking trägt zur Transparenz der Immobilienwirtschaft bei. Im Jahr 2017 haben über 850 Immobilienunternehmen und Immobilienfonds am GRESB Rating teilgenommen.

„Bei der Entwicklung unserer Logistikimmobilien setzen wir bei Materialien und Technologien auf höchsten Standard. Aber erst in der Kombination mit intelligent ausgewerteten Gebäudedaten können wir die Nachhaltigkeit in unserem Portfolio messen und damit steuern. Big Data und die Auswertung dieser Informationen, das ist der Bereich, in dem wir die Nachhaltigkeit entscheidend vorantreiben können,“ kommentiert Jürgen Diehl, Geschäftsführer P3 Deutschland.